16:51, 29 января 2026Мир

Подарившая Трампу Нобелевку венесуэльская оппозиционерка впала в немилость президента США

WP: Отношения лидера оппозиции Венесуэлы и президента США Трампа обострились
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Подарившая президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к конгрессменам США с просьбой помочь ей вернуться на родину. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на аудиозапись закрытого заседания.

«Передайте президенту, что я хочу как можно скорее вернуться в Венесуэлу», — процитировала газета слова Мачадо, обращенные к законодателям. Отмечается, что ее просьба передать послание американскому лидеру свидетельствует об обострении отношений с его администрацией.

Издание указало, что Белый дом, похвалив прагматизм преемника Николаса Мадуро Делси Родригес, отказался назвать сроки возможного возвращения оппозиционерки. Сторонники Мачадо обеспокоены, что Вашингтон может предпочесть «надежность» демократии в Каракасе.

Ранее в Конгрессе США назвали лидера венесуэльской оппозиции главным кандидатом на руководство страной после задержания президента Николаса Мадуро. Члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей на закрытой встрече с Мачадо в Капитолии всецело поддержали ее кандидатуру.

Несмотря на поддержку Конгресса США, президент Дональд Трамп публично усомнился в лидерских качествах Мачадо. По его мнению, у лидера оппозиции нет уважения внутри страны.

Вместо этого администрация Трампа фактически поддержала вице-президента Делси Родригес в качестве временного лидера Боливарианской Республики. По словам главы Белого дома, Родригес пообещала госсекретарю Марко Рубио, что «сделает все, что нужно» Соединенным Штатам. Трамп при этом добавил, что выбора у нее нет.

