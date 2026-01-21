Конгресс США предложил «очень милую женщину» на пост президента Венесуэлы. Что о ней известно и почему Трамп ее недолюбливает?

Конгресс США поддержал кандидатуру Мачадо в качестве желаемого лидера Венесуэлы

В Конгрессе США назвали лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо главным кандидатом на руководство страной после задержания президента Николаса Мадуро.

Как сообщает The New York Times (NYT), члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей на закрытой встрече с Мачадо в Капитолии всецело поддержали ее кандидатуру.

Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки Майк Лоулер член палаты представителей от штата Техас

Глава комитета Брайан Маст отметил, что ему «трудно представить политика с более четким видением будущего страны», а конгрессмен Майкл Маккол заявил, что у Мачадо есть «все необходимое», чтобы возглавить страну, и призвал к скорейшему проведению выборов в Венесуэле.

Согласен ли Трамп с решением Конгресса?

Несмотря на поддержку Конгресса США, президент Дональд Трамп ранее публично усомнился в лидерских качествах Мачадо.

У нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень милая женщина, но у нее нет достаточного уровня уважения Дональд Трамп президент США

Вместо этого администрация Трампа фактически поддержала вице-президента Делси Родригес в качестве временного лидера Боливарианской республики.

По словам главы Белого дома, Родригес пообещала госсекретарю Марко Рубио, что «сделает все, что нужно» Соединенным Штатам. Трамп при этом добавил, что выбора у нее нет.

При этом, согласно данным El País, Родригес и Мачадо ведут борьбу за симпатии американского лидера. Каждая пытается убедить Трампа, что именно она подходит для руководства Венесуэлой в переходный период.

Почему Трамп не поддержал Мачадо?

Согласно источникам газеты The Washington Post, одной из главных причин, повлиявших на позицию Трампа, стало присуждение Мачадо Нобелевской премии мира — награды, на которую рассчитывал сам президент США.

«Если бы она отказалась [от Нобелевской премии] и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — утверждал собеседник издания, близкий к Белому дому.

Человек, укрытый флагом Венесуэлы, стоит у здания Капитолия США. Вашингтон, округ Колумбия, США, 15 января 2026 года Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Как Мачадо пыталась завоевать симпатии Трампа?

В январе Мачадо вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время встречи в Белом доме. На табличке с медалью была надпись: «Вручено как личный символ благодарности от имени венесуэльского народа в знак признания принципиальных и решительных действий президента Трампа по обеспечению свободы Венесуэлы».

Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома принял подарок и после этого заявил, что считает Мачадо «замечательной женщиной».

Однако норвежский Нобелевский комитет в ответ на это указал, что медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет.

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо в Овальном кабинете. Вашингтон, округ Колумбия, США, 15 января 2026 года Фото: Daniel Torok / The White House / Handout via Reuters

Поддерживают ли Мачадо в Венесуэле?

По данным частной венесуэльской компании по изучению общественного мнения Datanalisis, деятельность Мачадо негативно оценивают 64,6 процента жителей Венесуэлы. Более четверти опрошенных охарактеризовали ее роль как «очень плохую», еще около 20 процентов — как «плохую». Положительное отношение к политику выразили менее 19 процентов респондентов.

Как отмечает телеканал Telesur, снижение ее общественной поддержки может быть связано с ориентированием Мачадо на политическую повестку США и с отказом идти на диалог с венесуэльским правительством.