Полковник российской полиции оказался покровителем подпольных казино

В Омске полковника МВД Нагибина заподозрили в покровительстве игорному бизнесу

В Омске задержали полковника полиции Дмитрия Нагибина из управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

По данным следствия, с декабря 2021 по апрель 2025 года Нагибин с другими должностными лицами получал взятки за покровительство подпольным казино региона. За незаконное вознаграждение полицейские не предпринимали необходимых мер по пресечению противоправной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр в Омске.

Отмечается, что при подтверждении вины Нагибин и его сообщники будут уволены из органов правопорядка.

