Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:31, 29 января 2026Ценности

Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

Австралийского певца Троя Сивана возмутил совет косметолога сделать пластику
Екатерина Ештокина

Фото: @troyesivan

Популярного австралийского певца Троя Сивана возмутил совет врача-косметолога сделать пластику. На его пост с платной платформы Substack обратило внимание издание People.

30-летний артист заметил публикацию доктора в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где тот оценил его внешность. По словам специалиста, Сиван выглядит старше своих лет, поэтому ему следует сделать филлеры, пилинги или лазерную терапию.

Материалы по теме:
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018

Исполнитель резко отреагировал на упомянутый ролик, назвав врача нелестными словами. «Какая польза от денег и современной медицины, если не в том, чтобы исправить все эти недостатки, о которых мне рассказал этот случайный больной ублюдок-пластический хирург в видеоролике?» — высказался он.

Помимо этого, Сиван признался, что долгое время боролся с восприятием собственного тела, как и большинство людей. «Я исторически славился своей худобой, но сейчас я уже не настолько худой. Я исторически славился своей привлекательностью (мои фото до сих пор появляются в результатах поиска Google по запросу "твинк"), но сейчас я уже не настолько привлекательный», — посетовал он.

Вместе с тем певец подчеркнул, что с годами видит себя более сексуальным.

Я в глубине души бодипозитивен и верю, что каждое тело прекрасно. Я благодарен за него и за то, что оно позволяет мне делать все, что я хочу, без боли и болезней. А еще стареть — это круто... Я услышал такой совет от человека, стоящего на вершине мира моды: «Оставайся некрасивым». То есть, не трогай свое лицо. Как круто!

Трой Сиванпевец

Ранее в январе модель Амелия Грэй сделала неудачную пластику груди из-за возлюбленного. Дочь актрисы и бизнесвумен Лизы Ринны рассказала, что корректировала грудь три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российские бойцы изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

    Юрист назвал блокирующие переводы слова

    Угрозу нового военного столкновения США и Ирана оценили

    Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака

    Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

    Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

    Молодая надзирательница попала в тюрьму за секс с заключенным на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok