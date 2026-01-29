Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

Австралийского певца Троя Сивана возмутил совет косметолога сделать пластику

Популярного австралийского певца Троя Сивана возмутил совет врача-косметолога сделать пластику. На его пост с платной платформы Substack обратило внимание издание People.

30-летний артист заметил публикацию доктора в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где тот оценил его внешность. По словам специалиста, Сиван выглядит старше своих лет, поэтому ему следует сделать филлеры, пилинги или лазерную терапию.

Исполнитель резко отреагировал на упомянутый ролик, назвав врача нелестными словами. «Какая польза от денег и современной медицины, если не в том, чтобы исправить все эти недостатки, о которых мне рассказал этот случайный больной ублюдок-пластический хирург в видеоролике?» — высказался он.

Помимо этого, Сиван признался, что долгое время боролся с восприятием собственного тела, как и большинство людей. «Я исторически славился своей худобой, но сейчас я уже не настолько худой. Я исторически славился своей привлекательностью (мои фото до сих пор появляются в результатах поиска Google по запросу "твинк"), но сейчас я уже не настолько привлекательный», — посетовал он.

Вместе с тем певец подчеркнул, что с годами видит себя более сексуальным.

Я в глубине души бодипозитивен и верю, что каждое тело прекрасно. Я благодарен за него и за то, что оно позволяет мне делать все, что я хочу, без боли и болезней. А еще стареть — это круто... Я услышал такой совет от человека, стоящего на вершине мира моды: «Оставайся некрасивым». То есть, не трогай свое лицо. Как круто!

Трой Сиван певец

Ранее в январе модель Амелия Грэй сделала неудачную пластику груди из-за возлюбленного. Дочь актрисы и бизнесвумен Лизы Ринны рассказала, что корректировала грудь три раза.