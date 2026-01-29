Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

Три пропавших в Египте екатеринбуржца нашлись в полицейском участке

Трое российских граждан, пропавших в Египте в конце января, нашлись в местном полицейском участке. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в курортной стране.

Диппредставительство искало соотечественников через Министерство иностранных дел и правоохранительные органы. Им удалось выяснить, что россияне находятся в полиции. В настоящее время устанавливаются подробности случившегося. Известно, что отдыхающие прибыли в Шарм-эш-Шейх из Екатеринбурга 21 января, а оттуда отправились в Каир. Затем соотечественники перестали выходить на связь.

«Прилагаются все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию», — отметили в посольстве.

Прежде сообщалось лишь о двух пропавших туристах из Екатеринбурга. Они пропустили обратный рейс домой 27 января и не отвечали на звонки родственников. Мать одного из них допустила, что из-за увлечения граффити туристы могли оказаться в полиции.