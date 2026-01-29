E1.ru: Пропавшие в Египте россияне могут быть в полицейском участке

Стало известно возможное местонахождение пропавших в Египте россиян — они могут быть в полицейском участке. Об этом мать одного из них рассказала изданию E1.ru.

Женщина поделилась, что ее сын Никита Таланов выложил в сеть фото пирамид 26 января. Именно после этого он и его друг Владислав Ревенко перестали выходить на связь.

«Есть вероятность, что они могут быть в полиции. Есть у них одно увлечение — граффити, они уличные художники. И у меня есть такие подозрения, что с этой целью они и поехали туда», — рассказала мать Таланова.

В представительстве Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге заявили, что родные пропавших в ведомство не обращались и его сотрудники узнали о случившемся из СМИ. «Инициативно направили соответствующий запрос в консульский отдел посольства России в Каире», — сообщили дипломаты.

Ранее, 28 января, стало известно, что два россиянина из Екатеринбурга пропали без вести в Египте накануне поездки домой. Известно, что они поехали на автобусе из отеля в Шарм-эш-Шейхе в Каир, перестали выходить на связь 26 января и пропустили обратный рейс на следующий день.

