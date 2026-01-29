Реклама

09:33, 29 января 2026Забота о себе

Раскрыт способ рассчитать идеальную суточную дозу кофе

Химик Хендон: На крепость кофе влияют зерна и время контакта с горячей водой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaboompics / Freepik

Доцент кафедры химии в Университете Орегона (США) Кристофер Хендон раскрыл способ рассчитать идеальную суточную дозу кофе. Его рекомендацию опубликовало Daily Mail.

По словам химика, несмотря на советы выпивать три-четыре чашки в день, важно учитывать крепость напитка и концентрацию кофеина. Он пояснил, что в эспрессо содержится около двух процентов кофеина — примерно столько же, сколько в 100 миллилитрах растворимого кофе. Крепость напитка зависит от сорта кофе — например, в зернах арабики меньше кофеина по сравнению с зернами робусты.

Также на крепость кофе влияет время его контакта с горячей водой — чем оно дольше, тем выше концентрация кофеина. «Кофейные напитки, приготовленные с коротким временем контакта, такие как эспрессо и капучино, как правило, содержат меньше кофеина и полезных растительных соединений, чем в фильтр-кофе», — заявил Хендон. Он уточнил, что в чашке эспрессо содержится от 40 до 80 миллиграммов кофеина, тогда как в фильтр-кофе его содержание может достигать 150 миллиграммов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. По ее мнению, лучше всего зимой брать с собой напитки с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и других пряностей.

