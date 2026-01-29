Реклама

15:55, 29 января 2026Силовые структуры

Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Краснодара Мавриди
Варвара Митина (редактор)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom  

Краснодарский краевой суд обратил в доход России имущество бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди и его отца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Таким образом вышестоящая инстанция отменила решение районного суда, которая ранее в изъятии имущества отказала. В бюджет отошла квартира площадью 183 квадратных метров в Краснодаре, так как не было подтверждения законности средств, на которые она приобреталась.

Ранее Краснодарский краевой суд признал законной передачу государству имущества бывшего федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрея Коровайко. В доход государства изъято 372 объекта недвижимости на миллиарды рублей.

