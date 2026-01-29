Россиян предупредили о распространении нового вируса после ухода гонконгского гриппа

Онколог Ивашков предупредил о распространении в конце февраля гриппа B

После ухода гонконгского гриппа произойдет распространение нового вируса, заявил онколог Владимир Ивашков. Такое предупреждение он сделал россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметил Ивашков, уровень заражения гонконгским гриппом уже идет на спад, поскольку у людей сформировался коллективный иммунитет. Правда, в конце февраля-марте традиционно активизируется грипп B. Таким образом, новая волна заражений неизбежна, подчеркнул доктор.

Среди симптомов этого заболевания Ивашков выделил резкий подъем температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах. Специалист также дал несколько рекомендаций, чтобы избежать заражения. «Соблюдайте базовые меры профилактики: мойте руки, избегайте больших скоплений людей, не касайтесь лица грязными руками. При первых симптомах — оставайтесь дома и обращайтесь к врачу», — написал он.

Ранее терапевт Александр Паньковецкий рассказал, какие осложнения могут возникнуть из-за гонконгского гриппа. Самым опасным из них он назвал бактериальную и вирусную пневмонию.