Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 29 января 2026Путешествия

Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в трех странах

OneTwoTrip: Зимой 2026 больше россиян отдыхают в Египте, Китае и Таиланде
Алина Черненко

Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

Зимой 2026 года больше россиян, по сравнению с 2025-м, отдыхают в трех странах — Египте, Китае и Таиланде. О том, что соотечественники массово заинтересовались поездками по этим направлениям, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что спрос на отели египетского курорта Шарм-эш-Шейх вырос на 70 процентов. Тем временем популярность столицы Китая Пекина увеличилась на 63 процента, а дорогого курортного района Банг Тао в тайской провинции Пхукет — на 46 процентов. Кроме того, в списке любимых направлений россиян для зимних поездок оказались два других курортных района Пхукета — Бан Най Йанг и пляж Карон.

Материалы по теме:
Как получить визу в Китай в 2026 году? Правила оформления документов и въезда для россиян
Как получить визу в Китай в 2026 году?Правила оформления документов и въезда для россиян
8 декабря 2025
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

В топ-10 также вошли Стамбул, Шанхай, Ташкент, Анталья, Ницца, Флоренция и Абу-Даби. Привлекательнее для путешественников из России становится Лондон — зимой 2026 спрос на жилье в столице Великобритании вырос на 31 процент.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили ездить зимой в Китай. Спрос соотечественников на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok