Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в трех странах

OneTwoTrip: Зимой 2026 больше россиян отдыхают в Египте, Китае и Таиланде

Зимой 2026 года больше россиян, по сравнению с 2025-м, отдыхают в трех странах — Египте, Китае и Таиланде. О том, что соотечественники массово заинтересовались поездками по этим направлениям, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что спрос на отели египетского курорта Шарм-эш-Шейх вырос на 70 процентов. Тем временем популярность столицы Китая Пекина увеличилась на 63 процента, а дорогого курортного района Банг Тао в тайской провинции Пхукет — на 46 процентов. Кроме того, в списке любимых направлений россиян для зимних поездок оказались два других курортных района Пхукета — Бан Най Йанг и пляж Карон.

В топ-10 также вошли Стамбул, Шанхай, Ташкент, Анталья, Ницца, Флоренция и Абу-Даби. Привлекательнее для путешественников из России становится Лондон — зимой 2026 спрос на жилье в столице Великобритании вырос на 31 процент.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили ездить зимой в Китай. Спрос соотечественников на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.

