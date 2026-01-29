Реклама

20:13, 29 января 2026Ценности

Россияне раскрыли детали дня рождения в поезде до Красной Поляны за сотни тысяч рублей

Блогер Зинченко: День рождения в вагоне до Сочи стоил 400 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @p.s.puresense

Россияне выкупили все места в вагоне поезда до Красной Поляны за сотни тысяч рублей, чтобы отпраздновать роскошный день рождения друга. Пост о поездке опубликовала блогерша Катя Зинченко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша, чей аккаунт насчитывает 79,4 тысячи подписчиков, рассказала, что ее приятель решил отметить праздник в горах. Сначала они намеревались поехать в Куршевель, однако добраться туда всем желающим оказалось трудно. Вместо этого они выбрали Сочи и выкупили все места в вагоне, которые стоили им 400 тысяч рублей.

«Зато у нас есть Красная Поляна! Тогда мы подумали, что построим свой Курш с рулеткой и Тимати [музыкой рэпера]», — рассказала инфлюэнсерша и раскрыла детали празднования.

По ее словам, компания заплатила за места целого вагона поезда, в котором они декорировали каждое купе под тематические зоны. «У нас в купе была чайная с 15-ю видами чая и ароматом Harmony. А в других купе было казино с крупье, покерная, бар и даже караоке. Туалет был, конечно, тоже от Louis Vuitton», — подчеркнула Зинченко, демонстрируя застеленный чехлом унитаз с эмблемами французского бренда.

Помимо этого, блогерша рассказала о роскошном меню, которое блогеры составили в поездку.

Нас кормили гребешками, карпаччо с дыней, плюс в каждом купе была корзина со снеками и Энтеросгелем для тех, кто выпивает, а также патчами и масками на утро. Мы завтракали блинами с икрой и делали зарядку. А еще мы заранее познакомились с начальником поезда и предупредили, что будем шумно отмечать день рождения. Оказалось, что у него тоже был день рождения в день нашего прибытия

Катя Зинченкоблогерша

Пользователи сети оценили празднование блогеров в комментариях под постом. «Ну спасибо, теперь я не хочу других праздников, если их не отмечают так же», «Тариф Flex», «А можно сразу ссылку, где арендовать друзей?», «Это что-то на ультрароскошном! Я завернула вашу реальность в мечту», — восхитились они.

В июне 2025 года Ксения Бородина угостила гостей на 37-летии мужа черной икрой. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения супруга.

