Россияне поставили рекорд по визитам в одну страну Азии

АТОР: В 2025 году россияне поставили рекорд по визитам в Малайзию
Российский турпоток в Малайзию в 2025 году вырос на 6,7 процента и достиг отметки 139,7 тысячи визитов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за указанный период соотечественники поставили рекорд — столько россиян в эту страну Азии еще никогда не приезжало. Кроме того, Россия вошла в топ-20 стран по числу туристов в Малайзии.

В АТОР отметили, что такая тенденция связана с растущим интересом к малоизведанным странам, активным продвижением направления в России и удобной перевозкой. В 2026 году в стране проходит масштабная компания Visit Malaysia 2026, и эксперты прогнозируют прирост турпотока более чем на 20 процентов.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию состоится в 2026 году. Маршруты перелетов он не уточнил.

