Силовые структуры
16:59, 29 января 2026Силовые структуры

Россиянин добился от МВД признания себя живым и компенсации

Житель Екатеринбурга доказал через суд, что жив, и добился компенсации от МВД
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Мукагов / ТАСС

Житель Екатеринбурга добился в суде признания себя живым, а также взыскал с МВД 50 тысяч рублей компенсации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как установил суд, в 2024 году в одной из квартир было найдено бездыханное тело мужчины без документов. Опрошенный следователем свидетель по ошибке узнал в нем заявителя, после чего мужчину внесли в документы и ЗАГС признал его неживым. Потерпевшему заблокировали банковские карты и аккаунт на «Госуслугах». В итоге он не смог оформить отцовство, получить водительские права и медицинскую помощь. Примечательно, что позже полиция установила реальную личность обнаруженного в квартире мужчину, но запись о смерти истца уже была внесена.

Подобное случается по всему миру. Так, в сентябре 2025 года сообщалось о жителе Великобритании Натане Блейке, которого признали мертвым. Ему больше месяца приходится доказывать властям, что он жив.

