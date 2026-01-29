Реклама

19:32, 29 января 2026

Россиянин описал поездку на курорт Италии фразой «за Сочи отдадите в разы больше»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: pcruciatti / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал стоимость путешествия на популярный курорт Италии фразой «за поездку в Сочи отдадите в разы больше». Об этом он рассказал в видео на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике автора речь идет о городе Амальфи, куда россияне могут отправиться за 25 тысяч рублей без багажа или за 36 тысяч рублей с чемоданом. Путешественник объяснил, что из Москвы нужно отправиться в Неаполь со стыковкой в Ереване, а оттуда на скоростном поезде добраться до Салерно. Затем пересесть на паром и оказаться в Амальфи.

«Жить — в Салерно: те же виды рядом, цены вменяемые, до Позитано — час на кораблике», — поделился блогер. В комментариях пользователи возмутились, что автор не указал стоимость визы и прочие расходы.

Ранее этот же блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию.

