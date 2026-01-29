Россиянка фиктивно вышла замуж за бойца СВО и получила 15 миллионов рублей

В Приморье женщина фиктивно вышла замуж за бойца СВО и получила миллионы рублей

Жительница Приморского края фиктивно вышла замуж за участника специальной военной операции (СВО) и обогатилась на миллионы рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Было установлено, что целью брака, который россиянка заключила в марте 2025 года, не было создание семьи и ведение совместного хозяйства. Когда солдат пропал без вести, его жена обратилась в администрацию Уссурийского городского округа за получением квартиры, чиновники удовлетворили ее просьбу. Женщина действовала от имени мужа, имевшего право на получение жилья — военнослужащий выдал ей доверенность.

Кроме того, с мая по февраль 2025 года жена бойца получила 15 миллионов рублей в качестве компенсации за смерть военнослужащего. Осуществить преступный умысел ей помогал некий сожитель, отметили в прокуратуре. В отношении пары возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновской области 38-летняя «черная вдова» пошла на имитацию беременности, для того чтобы выйти замуж за 60-летнего участника СВО. Она даже достала поддельную справку о беременности. В итоге этот документ стал ключевым доказательством против россиянки.