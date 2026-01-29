Реклама

19:49, 29 января 2026

Российская лыжница-чемпионка усомнилась в человеческих качествах Губерниева

Лыжница Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская лыжница, чемпионка страны Алина Пеклецова усомнилась в человеческих качествах спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим — скажем так, максимально мягко», — заявила Пеклецова. Также лыжница добавила, что ей все равно, что говорит Губерниев о ней лично или о других спортсменах.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказала Пеклецовой в предоставлении нейтрального статуса, в котором она могла бы выступать на зимней Олимпиаде-2026. Губерниев заявил, что у спортсменки был бы шанс попасть на Игры, если бы год назад она «не наделала глупостей».

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля. В лыжных гонках Россию представят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

