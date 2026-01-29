Реклама

13:17, 29 января 2026Россия

Российский чиновник ушел на СВО, получил награду из рук Алаудинова и попал на видео

Алаудинов вручил награду ушедшему на СВО чиновнику Ушмарову
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Российский чиновник ушел на СВО, получил награду из рук командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале генерал-лейтенанта.

Речь идет о Рустаме Ушмарове — представителе Федерального казначейства, как представил его Алаудинов.

Генерал отметил, что Ушмаров поехал в зону СВО несмотря на то, что ему «вроде бы ничего не надо». Он указал, что боец хорошо проявил себя в бою. Алаудинов отметил, что солдат имеет опыт участия в боевых действиях на территории Чечни. «Служу России и спецназу "Ахмат"», — ответил награжденный после того, как генерал приколол к его груди орден Мужества.

Ранее стало известно о решении сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга уйти на СВО. Для этого он решил досрочно сложить с себя полномочия члена Совета Федерации. В верхней палате приняли отставку Вайнберга 28 января.

