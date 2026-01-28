Реклама

Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сенатор Совфеда России от Нижегородской области Александр Вайнберг, решивший досрочно сложить полномочия, отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил спикер регионального заксобрания Евгений Люлин, слова которого приводятся на странице парламента в соцсети «ВКонтакте».

Ка следует из сообщения, Совфед принял отставку Вайнберга 28 января. Люлин подчеркнул, что с пониманием отнесся к желанию бывшего сенатора поехать на фронт. Спикер заксобрания пояснил, что политик с начала боевых действий активно участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в зону СВО, а в этом году решил, не дожидаясь истечения срока полномочий, сосредоточиться на оказании помощи бойцам.

«Считаю, что это поступок настоящего мужчины», — заявил Люлин.

О том, что Вайнберг написал заявление о досрочном прекращении полномочий, срок которых истекал в сентябре, стало известно 27 января.

