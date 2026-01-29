Российский фондовый рынок вырос до максимума 2026 года

Индекс Мосбиржи вырос 29 января почти до 2820 пунктов

Российский фондовый рынок утром 29 января вырос до максимальных в 2026 году уровней, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 29 декабря.

К моменту написания материала показатель рос на 1,14 процента, до 2819,84 пункта. Среди лидеров роста представители золотодобывающей и металлургической отраслей — ЮГК и ММК, прибавляющие 8,49 и 4,57 процента соответственно.

Подъему индекса также способствовали котировки «Лукойла», подскакивавшие на фоне объявления о продаже зарубежных активов компании почти на 3,5 процента, до 5401 рубля за акцию.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают рост цен на нефть и металлы, а также позитивные новости по инфляции, составившей на прошлой неделе 0,19 процента, пишет эксперт «БКС Экспресс» Анна Кокорева.