Российский военком разъяснил изменения законодательства о мобилизационном резерве

Специальные сборы мобилизационного людского резерва никак не связаны со специальной военной операцией (СВО). Так изменения законодательства о мобрезерве разъяснил военком Нижегородской области Сергей Агафонов, его слова приводит портал Nn.ru.
По словам сотрудника министерства обороны, специальные сборы не имеют отношения к военным сборам и касаются защиты критических объектов в пределах границ российских регионов.
Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия специальные сборы нет. Дано четкое определение. Участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов. Не надо это путать с военными сборами
В материале издания подчеркивается, что продолжительность спецсборов не может превышать шести месяцев в год.
О планах призвать около четырех тысяч резервистов стало известно в ноябре 2025 года. Предполагается, что их задействуют в защите электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране.
Подготовка резервистов началась в январе 2026 года. Как пояснили в Минобороны, главное отличие резервистов от контрактников заключается в совмещении пребывания в резерве с основной работой.