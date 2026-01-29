Реклама

20:01, 29 января 2026Россия

Российский военком разъяснил изменения законодательства о мобилизационном резерве

Военком Агафонов: Спецсборы мобилизационного резерва не связаны с СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Специальные сборы мобилизационного людского резерва никак не связаны со специальной военной операцией (СВО). Так изменения законодательства о мобрезерве разъяснил военком Нижегородской области Сергей Агафонов, его слова приводит портал Nn.ru.

По словам сотрудника министерства обороны, специальные сборы не имеют отношения к военным сборам и касаются защиты критических объектов в пределах границ российских регионов.

Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия специальные сборы нет. Дано четкое определение. Участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов. Не надо это путать с военными сборами

Сергей Агафонов

В материале издания подчеркивается, что продолжительность спецсборов не может превышать шести месяцев в год.

О планах призвать около четырех тысяч резервистов стало известно в ноябре 2025 года. Предполагается, что их задействуют в защите электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране.

Подготовка резервистов началась в январе 2026 года. Как пояснили в Минобороны, главное отличие резервистов от контрактников заключается в совмещении пребывания в резерве с основной работой.

