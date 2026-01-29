Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 29 января 2026Мир

Рубио потребовал от властей Ирана измениться или уйти

Рубио: Властям Ирана придется измениться или уйти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Nathan Howard / Reuters

Властям Ирана придется измениться или уйти, иначе в стране могут вспыхнуть новые протесты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате, трансляцию вел телеканал CBS News.

«Они (протесты) вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа снять законные и последовательные жалобы народа Ирана», — заявил Рубио.

Также госсекретарь отметил, что экономика Ирана находится в состоянии коллапса, а правительство республики «не может снять ключевые жалобы протестующих».

Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В Британии обратились с громким призывом к США

    Названо число оставшихся без света жителей Киева

    Рядом с Пентагоном нашли загадочные останки

    «Зенит» пополнил состав седьмым бразильским футболистом

    Финны продолжили ездить на работу в Россию

    Популярная привычка оказалась фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Ушел из жизни звезда «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok