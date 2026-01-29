Рубио потребовал от властей Ирана измениться или уйти

Рубио: Властям Ирана придется измениться или уйти

Властям Ирана придется измениться или уйти, иначе в стране могут вспыхнуть новые протесты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате, трансляцию вел телеканал CBS News.

«Они (протесты) вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа снять законные и последовательные жалобы народа Ирана», — заявил Рубио.

Также госсекретарь отметил, что экономика Ирана находится в состоянии коллапса, а правительство республики «не может снять ключевые жалобы протестующих».

Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.