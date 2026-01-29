Власти США выдвинули Ирану три ключевых требования. Об этом пишет New York Times (NYT).
По данным издания, Вашингтон требует от Ирана отказаться от ядерной программы, сократить ракетные силы и прекратить поддержку прокси-сил.
В закулисных переговорах американские власти от Тегерана требуют полное прекращение всего обогащения урана, ограничения на дальность и количество иранских баллистических ракет, а также прекращение поддержки своих прокси-сил на Ближнем Востоке, включая палестинский ХАМАС, ливанскую «Хезболлу», йеменских «Хуситов», а также иракских шиитских военизированных группировок.
Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.