01:56, 29 января 2026Мир

США выдвинули Ирану три ключевых требования

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Freepik

Власти США выдвинули Ирану три ключевых требования. Об этом пишет New York Times (NYT).

По данным издания, Вашингтон требует от Ирана отказаться от ядерной программы, сократить ракетные силы и прекратить поддержку прокси-сил.

В закулисных переговорах американские власти от Тегерана требуют полное прекращение всего обогащения урана, ограничения на дальность и количество иранских баллистических ракет, а также прекращение поддержки своих прокси-сил на Ближнем Востоке, включая палестинский ХАМАС, ливанскую «Хезболлу», йеменских «Хуситов», а также иракских шиитских военизированных группировок.

Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.

