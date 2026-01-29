NYT: США потребовали от Ирана отказаться от ядерной программы

Власти США выдвинули Ирану три ключевых требования. Об этом пишет New York Times (NYT).

По данным издания, Вашингтон требует от Ирана отказаться от ядерной программы, сократить ракетные силы и прекратить поддержку прокси-сил.

В закулисных переговорах американские власти от Тегерана требуют полное прекращение всего обогащения урана, ограничения на дальность и количество иранских баллистических ракет, а также прекращение поддержки своих прокси-сил на Ближнем Востоке, включая палестинский ХАМАС, ливанскую «Хезболлу», йеменских «Хуситов», а также иракских шиитских военизированных группировок.

Ранее замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.