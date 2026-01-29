Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителях дьявола»

В Новосибирске суд вынес приговор супругам за пытки и убийство 9-летней девочки

Новосибирский областной суд вынес приговор супругам, которые замучили насмерть 9-летнюю школьницу, пытаясь изгнать из нее дьявола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре и управлении Следственного комитета России по региону.

57-летняя женщина и ее 53-летний муж признаны виновными в истязании ребенка, которые он не пережил. Подсудимая получила четыре года лишения свободы, а мужчина не дожил до приговора, дело в отношении него прекращено.

В суде стали известны подробности о пытках, которым они подвергли девочку. В июне 2024 года знакомая, собиравшаяся в командировку, попросила супружескую пару присмотреть за тремя ее детьми 11, 9 и 5 лет. Мужчина и женщина решили, что в девочку вселился дьявол и стали его изгонять. В течение четырех дней ребенка не кормили, хлестали крапивой и заставляли стоять на ней обнаженными ногами. Также девочку истязали бельевой веревкой, прутом, а затем мужчина влил в нее восемь литров воды, отчего ей стало плохо. Ребенка госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.

Доказательствами по делу стали ролики с издевательствами, которые подсудимые записали на свои телефоны.