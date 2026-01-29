Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:03, 29 января 2026Наука и техника

Ученые нашли потенциально пригодную для жизни планету

В 146 световых годах от Земли найдена планета с температурой –70°C
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружили в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b. Об этом пишет научный журнал Astrophysical Journal.

В исследовании отмечается, что это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу. Ученые сообщили, что радиус планеты имеет радиус на шесть процентов больше земного. Также температура поверхности планеты может быть сравнима с марсианской и составлять менее -70 градусов Цельсия.

Ранее жители Саратова наблюдали оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффектом гало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok