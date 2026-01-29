Ученые нашли потенциально пригодную для жизни планету

В 146 световых годах от Земли найдена планета с температурой –70°C

Ученые из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружили в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b. Об этом пишет научный журнал Astrophysical Journal.

В исследовании отмечается, что это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу. Ученые сообщили, что радиус планеты имеет радиус на шесть процентов больше земного. Также температура поверхности планеты может быть сравнима с марсианской и составлять менее -70 градусов Цельсия.

