17:20, 29 января 2026Бывший СССР

Удар трехтонной авиабомбы по Константиновке попал на видео

Удар ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Константиновке попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар российской трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что под удар попала 24-я отдельная механизированная бригада украинских войск. Пункт дислокации располагался в Константиновке Донецкой народной республики.

На попавшей в сеть записи видно, как бомба падает на одно из зданий в городской застройке. После этого происходит сильный взрыв, после чего в небо поднимается столб дыма и пыли.

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются в Константиновке. В частности, утверждается, что подразделения армии России смогли прорваться в центр города.

