04:31, 29 января 2026

Угрозу нового военного столкновения США и Ирана оценили

Политолог Дудаков: Нельзя исключать удара США по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavand / Reuters

Нового военного конфликта между США и Ираном исключать нельзя, но многое будет зависеть от иранских событий, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Конфликт очередной между США и Ираном возможен, этого исключать нельзя, но при этом не стоит преувеличить появление так называемой армады в Персидском заливе. Во-первых, нет ничего необычного в том, что США держат хотя бы одну авианосную ударную группу на пространстве Ближнего Востока, чтобы влиять на происходящие там процессы», — сказал Дудаков.

Вероятность удара США по Ирану будет зависеть от слабости иранской власти, которой президент США Дональд Трамп может воспользоваться, уточнил политолог. Если протесты будут продолжаться и набирать силу, то это может поспособствовать военному столкновению, добавил он.

«Сейчас, конечно, активно против войны выступают лоббисты монархий Персидского залива — Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, то есть те страны, которые нужны США, потому что они обещают инвестиции в сотни миллиардов долларов американской экономике», — заключил Дудаков.

Кроме того, больше 70 процентов американских граждан не поддерживают эскалацию в отношении Ирана, что может повлиять на решения Трампа.

Ранее Трамп заявил о том, что к Ирану движется вторая армада американских кораблей. Глава государства выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно.

