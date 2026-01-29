Реклама

Наука и техника
07:31, 29 января 2026Наука и техника

Рассекречены новые устройства Samsung

Engadget: Samsung представит Galaxy S26, Galaxy Buds 4 и функции ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: XEETECHCARE / YouTube 

Журналисты издания Engadget рассекретили девайсы, которые Samsung представит на первой презентации года. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы ожидают мероприятие Galaxy Unpacked 2026 — по их словам, это будет главная презентация года для Samsung. С высокой долей вероятности компания покажет новые смартфоны серии Galaxy S26: кроме базовой модели в линейку войдут S26+ и S26 Ultra. Также фирма должна представить новые беспроводные наушники с шумоподавлением Galaxy Buds 4.

По мнению журналистов, весьма вероятно, что Samsung анонсирует новую версию своего голосового помощника Bixby, который будет интегрирован с сервисом Perplexity. Также компания наверняка представит новые функции искусственного интеллекта (ИИ) для платформы Android.

В материале говорится, что Samsung официально объявит о старте продаж смартфона с тремя экранами Galaxy Z Trifold, хотя модель уже можно заказать в США, Южной Корее и других регионах. Кроме того, компания может анонсировать выход ультратонкого Galaxy S26 Edge, хотя его предшественник Galaxy S25 Edge не был успешен в продаже.

В конце января журналисты издания Tech Advisor заявили, что Samsung Galaxy Z TriFold не имеет поддержки стилуса и сильно пачкается при использовании. Также они посетовали, что аппарат стоит 2900 долларов (около 220 тысяч рублей).

