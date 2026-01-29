Устроивший дебош в московском ресторане зачитал рэп росгвадейцам

В Москве Росгвардия задержала устроившего дебош посетителя ресторана

В Москве сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который после поимки зачитал им рэп. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по столице.

Нарушителем оказался 43-летний уроженец Владимирской области. Несмотря на сопротивление при задержании, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина выпил в одном из ресторанов в районе Сокольнической площади. Когда официанты попросили его покинуть заведение, потому что бронь на столик подошла к концу, пьяный гость отказался это сделать. Он стал скандалить и мешать другим посетителям. Тогда сотрудники ресторана вызвали правоохранителей.

Когда росгвардейцы приехали по вызову, мужчина, чей внешний вид и манера речи указывали на приверженность рэп-субкультуре, громко кричал и использовал нецензурную лексику.

