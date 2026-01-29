Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 29 января 2026Бывший СССР

В Эстонии понадеялись на длинные руки США

Политолог Ойдсалу: Длинные руки США будут помогать Эстонии в будущем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom  

Эстония надеется, что «длинные руки» США будут помогать прибалтийской республике в будущем, несмотря на политику президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Меэлис Ойдсалу, его цитирует Telegram-канал новостного портала Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling).

«Хотя военное присутствие США в Европе может сократиться, США, вероятно, все же продолжат поддерживать Европу», — указал эксперт. Ойдсалу добавил, что в Стратегии национальной безопасности США Россия характеризуется также, как и в предыдущие годы.

18 января министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония готова участвовать в учениях НАТО в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Глава ведомства также подчеркнул, что Эстония не боится пошлин Трампа и готова отправить на учения в Гренландию минимум одного военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok