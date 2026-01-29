В Эстонии понадеялись на длинные руки США

Политолог Ойдсалу: Длинные руки США будут помогать Эстонии в будущем

Эстония надеется, что «длинные руки» США будут помогать прибалтийской республике в будущем, несмотря на политику президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Меэлис Ойдсалу, его цитирует Telegram-канал новостного портала Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling).

«Хотя военное присутствие США в Европе может сократиться, США, вероятно, все же продолжат поддерживать Европу», — указал эксперт. Ойдсалу добавил, что в Стратегии национальной безопасности США Россия характеризуется также, как и в предыдущие годы.

18 января министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония готова участвовать в учениях НАТО в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Глава ведомства также подчеркнул, что Эстония не боится пошлин Трампа и готова отправить на учения в Гренландию минимум одного военнослужащего.