Экономика
11:43, 29 января 2026Экономика

В Евросоюзе останется лишь одна добывающая уголь страна

Interia Biznes: Польша останется единственной страной ЕС, добывающей уголь
Кирилл Луцюк

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Чехии спустя почти два с половиной века будет закрыта последняя действующая угольная шахта, что сделает Польшу единственной страной Европейского союза, добывающей уголь. Об этом сообщило издание Interia Biznes.

Впрочем, внутреннее польское производство этого энергоносителя уже упало в 2025 году до 44 миллионов тонн в год, а сама отрасль жалуется на убытки, которые в 2024 году достигли почти 3,4 миллиарда долларов. Последнее стало самым высоким показателем за три десятилетия. Себестоимость производства более чем в два раза превышает отпускные цены.

По прогнозам, спрос на уголь в польской энергетике будет быстро ослабевать. К 2030 году в Польше запустят угольные энергоблоки мощностью шесть-семь гигаватт, потребляющие всего пять-шесть миллионов тонн угля.

По итогам минувшего года Россия на четыре процента нарастила экспорт угля и довела соответствующий показатель до 203 миллионов тонн. Это случилось впервые за последние четыре года. Однако продажи за рубеж коксующегося угля упали на 11 процентов, до 38,4 миллиона тонн.

