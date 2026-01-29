Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 29 января 2026Россия

В Госдуме назвали причины ударов ВСУ по мирным жителям

Водолацкий: ВСУ пытаются нанести ущерб мирным жителям из-за неудач на фронте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за неудач на фронте пытаются нанести ущерб мирным жителям Донбасса и Новороссии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Руководство Украины видит о том, что проигрывает на линии боестолкновения полностью, что наши войска продвигаются вперед (...) Когда зверь проигрывает, то, естественно, он старается нанести урон простым гражданам, мирному населению», — назвал причины Водолацкий.

Ранее атака дрона-камикадзе на российскую машину скорой помощи была зафиксирована в селе Чуровичи Брянской области. В результате машина была повреждена осколками, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ЕС провалил план по замене российских удобрений

    Во Франции решили отказаться от «супружеского долга»

    В Госдуме назвали причины ударов ВСУ по мирным жителям

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

    Бывший российский депутат пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok