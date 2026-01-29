Водолацкий: ВСУ пытаются нанести ущерб мирным жителям из-за неудач на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за неудач на фронте пытаются нанести ущерб мирным жителям Донбасса и Новороссии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Руководство Украины видит о том, что проигрывает на линии боестолкновения полностью, что наши войска продвигаются вперед (...) Когда зверь проигрывает, то, естественно, он старается нанести урон простым гражданам, мирному населению», — назвал причины Водолацкий.

Ранее атака дрона-камикадзе на российскую машину скорой помощи была зафиксирована в селе Чуровичи Брянской области. В результате машина была повреждена осколками, никто не пострадал.