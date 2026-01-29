В Госдуме ответили на идею патриарха Кирилла о получении согласия мужа на аборт

Согласие мужа при решении жены сделать аборт нужно закрепить законодательно. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит ТАСС.

«Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — пояснила парламентарий.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. По его мнению, решение о будущем ребенка не должно приниматься одним родителем. Он также указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов заявил, что в России необходимо принять закон о запрете склонения к абортам.