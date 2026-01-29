Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 29 января 2026Россия

В Госдуме ответили на идею патриарха Кирилла о получении согласия мужа на аборт

Депутат Буцкая поддержала идею патриарха Кирилла о согласии мужа на аборт
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласие мужа при решении жены сделать аборт нужно закрепить законодательно. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит ТАСС.

«Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — пояснила парламентарий.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. По его мнению, решение о будущем ребенка не должно приниматься одним родителем. Он также указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов заявил, что в России необходимо принять закон о запрете склонения к абортам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok