Экономика
13:26, 29 января 2026Экономика

В Госдуме предложили одной отрасли российской экономики равняться на сельское хозяйство

Володин: Легкая промышленность должна развиваться по примеру сельского хозяйства
Дмитрий Воронин

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Легкой промышленности в России стоит равняться на отечественное сельское хозяйство, ставшее ключевым экспортером, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его предложения цитирует ТАСС.

По словам главы нижней палаты парламента, в такое развитие событий «мало кто верил», но сельскохозяйственная отрасль вышла на первые позиции в мире в указанной сфере. «Мы также для себя должны ставить планки по легкой промышленности, по текстильной, обувной», — подчеркнул Володин, отметив, что для формирования эффективной, способной конкурировать с другими странами отрасли, необходимы конкретные идеи и предложения, которые сейчас способны выдвигать в РФ благодаря росту ответственности и изменению политической культуры.

На прошлой неделе по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики в правительстве перечислили отрасли, нуждающиеся в приоритетной поддержке, для которых вице-премьер Александр Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе. В их числе упоминалась и легкая промышленность.

