Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 29 января 2026Бывший СССР

В Казахстане предложили принять новую конституцию

Зампред Мажилиса Еспаева: Казахстану нужно принять новую конституцию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mäjilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan / Wikimedia

Казахстану в рамках реформы нужно принять новую конституцию, а не вносить поправки в существующую с 1995 года. Об этом заявила вице-председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента республики Дания Еспаева, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что конституционная комиссия получила свыше двух тысяч значимых предложений по изменению основного закона страны. Депутат подчеркнула, что теперь перед властями стоит задача, которая выходит за рамки правок к документу.

«Это не просто актуализация текста конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок», — сказала она.

Кроме того, политик отметила, что в соответствии с законом «О правовых актах» страны в случае внесения правок, касающихся более половины текста документа, принимается новая редакция.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый однопалатный парламент страны словом «Курултай». Он также отметил, что новый орган будет состоять из 145 депутатов, а у его председателя будет три заместителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В интернате для душевнобольных, где произошли массовые смерти, скрывали вирус. Пациентов держали в антисанитарии и кормили гнилью

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли предпочел Гретцки Овечкину

    Доктор Мясников опроверг популярный миф о кофе

    Дело попавшегося на многомиллионной взятке российского чиновника приостановили

    Windows 11 набрала миллиард пользователей

    В Молдавии задумались о полете в космос

    Вывоз золота из России предложили ужесточить

    Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности Леры Кудрявцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok