В Казахстане предложили принять новую конституцию

Зампред Мажилиса Еспаева: Казахстану нужно принять новую конституцию

Казахстану в рамках реформы нужно принять новую конституцию, а не вносить поправки в существующую с 1995 года. Об этом заявила вице-председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента республики Дания Еспаева, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что конституционная комиссия получила свыше двух тысяч значимых предложений по изменению основного закона страны. Депутат подчеркнула, что теперь перед властями стоит задача, которая выходит за рамки правок к документу.

«Это не просто актуализация текста конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок», — сказала она.

Кроме того, политик отметила, что в соответствии с законом «О правовых актах» страны в случае внесения правок, касающихся более половины текста документа, принимается новая редакция.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый однопалатный парламент страны словом «Курултай». Он также отметил, что новый орган будет состоять из 145 депутатов, а у его председателя будет три заместителя.