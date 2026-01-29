Реклама

Спорт
20:36, 29 января 2026Спорт

В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у Клишиной

Минимущества Тверской области: У Клишиной изъяли жилье, так как она не в сборной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у серебряного призера чемпионата мира и чемпионки Европы по прыжкам в длину Дарьи Клишиной. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что Клишина с 2022 года утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России. «Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры», — говорится в сообщении.

В Минимущества также рассказали, что площадь указанной квартиры составляет 41,7 метра, а находится она в Заволжском районе города. По заверениям властей, жилье предоставили Клишиной во временное пользование в 2011 году, и по условиям договора она должна была освободить квартиру, как только окажется вне состава сборной России. В итоге Клишина пыталась отстоять право оставить себе жилье в суде, но проиграла дело.

Об отобранной властями квартире в Твери Клишина рассказала ранее 29 января. «Условия были такими: в собственность я могу перевести ее, если выступлю на Олимпиаде, завоюю медаль на чемпионате мира или достигну определенной выслуги лет. Мне все говорили, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», — заявила спортсменка.

