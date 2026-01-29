Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:54, 29 января 2026Авто

В Москве перекрыли МКАД

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по МКАД
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Движение по МКАД на востоке Москвы в четверг, 29 января, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Соответствующее сообщение было опубликовано в 10:39 по московскому времени. В пресс-службе ведомства отметили, что ограничение коснулось участка на внешней стороне МКАД в районе в районе Косинской эстакады, а также внешней стороны МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Накануне вечером стало известно, что что на фоне снегопадов на дорогах столицы образовались серьезные заторы. Так, пробки в городе в 17 часов достигли 8 баллов, в дальнейшем ситуация ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России рекордно выросли продажи подержанных грузовиков

    Орбан сделал заявление по Украине

    В Москве перекрыли МКАД

    Цены на жилье в Подмосковье изменились

    В России захотели увеличить штрафы за отказ родственникам ребенка в общении с ним

    Миллионер расправился с женой

    Раскрыты детали про ликвидированных в Дагестане боевиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok