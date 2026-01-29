В Москве перекрыли МКАД

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по МКАД

Движение по МКАД на востоке Москвы в четверг, 29 января, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Соответствующее сообщение было опубликовано в 10:39 по московскому времени. В пресс-службе ведомства отметили, что ограничение коснулось участка на внешней стороне МКАД в районе в районе Косинской эстакады, а также внешней стороны МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Накануне вечером стало известно, что что на фоне снегопадов на дорогах столицы образовались серьезные заторы. Так, пробки в городе в 17 часов достигли 8 баллов, в дальнейшем ситуация ухудшилась.