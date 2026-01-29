В Петербурге пациенту удалили гигантскую 11-летнюю грыжу

В Петербурге пациенту удалили гигантскую 11-летнюю пахово-мошоночную грыжу

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Санкт-Петербурга прооперировали пациента с гигантской пахово-мошоночной грыжей, она росла 11 лет. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

На вопрос «Не мешала ли она жить» пациент не ответил, хотя ходить практически не мог.

64-летнего мужчину накануне новогодних праздников прооперировали хирурги 1-го хирургического отделения под руководством профессора Андрея Демко. Несмотря на сложность случая — размер грыжи 40 х 50 х 40 сантиметров — пациента «в удовлетворительном состоянии» выписали уже на девятый день после операции. Сообщили о ней только сейчас, когда убедились, что отдаленных послеоперационных осложнений нет.

