Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:56, 29 января 2026Наука и техника

В Петербурге пациенту удалили гигантскую 11-летнюю грыжу

В Петербурге пациенту удалили гигантскую 11-летнюю пахово-мошоночную грыжу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Санкт-Петербурга прооперировали пациента с гигантской пахово-мошоночной грыжей, она росла 11 лет. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

На вопрос «Не мешала ли она жить» пациент не ответил, хотя ходить практически не мог.

64-летнего мужчину накануне новогодних праздников прооперировали хирурги 1-го хирургического отделения под руководством профессора Андрея Демко. Несмотря на сложность случая — размер грыжи 40 х 50 х 40 сантиметров — пациента «в удовлетворительном состоянии» выписали уже на девятый день после операции. Сообщили о ней только сейчас, когда убедились, что отдаленных послеоперационных осложнений нет.

Ранее сообщалось, что пациент 17 лет «растил» камень в слюнной железе, но мужчину избавили от патологии врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Экс-чиновника Минобороны обвинили в получении многомиллионных взяток

    Британский аналитик раскрыл тайный план Киева по поводу переговоров

    Долину заметили на прощании с режиссером Олейниковым

    Россиянам рассказали о двойной надбавке для ряда пенсионеров

    Врач перечислила опасные мифы о циррозе печени

    Девушка изучила родословную бойфренда и испытала шок

    Второй день подряд обновляется рекорд по выпавшему снегу в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok