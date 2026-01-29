Реклама

В Роспотребнадзоре описали ситуацию в интернате для душевнобольных после смерти пациентов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области начало расследовать смерть девяти постояльцев в интернате для душевнобольных в Кузбассе. Ситуацию в организации ведомство описало в комментарии «Ленте.ру».

Сообщается, что в интернате зафиксировали очаг острой респираторной инфекции, в частности, гриппа и внебольничных пневмоний. Его начали локализовывать еще 12 января. По данным ведомства, всех проживающих и сотрудников интерната обследовали, после чего заболевших госпитализировали.

«[Пациентам] оказывается необходимая медицинская помощь. Под медицинским наблюдением находятся все контактные с заболевшими», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. Предварительно, большинство из этих случаев связаны с проблемами с сердцем.

