В России оценили осознание разработчиков «Абрамса»

Прототип нового танка M1E3 Abrams получил дизельный двигатель вместо газотурбинного. Это указывает на то, что американские разработчики оценили преимущества «дизеля», пишет военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.
Прототип нового «Абрамса», который представили ранее в январе, получил шестицилиндровый двигатель Caterpillar C13D мощностью 1100 лошадиных сил. Она заменит 1500-сильный газотурбинный AGT-1500, который устанавливают на серийные Abrams.
«Вероятный противник наконец-то осознал, что подгонять наливняки с солярой в подразделения будет гораздо дешевле, чем цистерны с авиационным керосином», — говорится в материале.
Заявленная масса M1E3 составляет 55 тонн. Эта машина почти на 12 тонн легче модификации M1A2 SEP v3. Новый «Абрамс» получит автомат заряжания, который позволит сократить экипаж до трех человек.
Ранее в январе издание 19FortyFive писало, что модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов.