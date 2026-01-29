Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:43, 29 января 2026Наука и техника

В России оценили осознание разработчиков «Абрамса»

Коц: Разработчики Abrams осознали преимущества дизельного двигателя
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: M2M_PL / Shutterstock / Fotodom  

Прототип нового танка M1E3 Abrams получил дизельный двигатель вместо газотурбинного. Это указывает на то, что американские разработчики оценили преимущества «дизеля», пишет военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Прототип нового «Абрамса», который представили ранее в январе, получил шестицилиндровый двигатель Caterpillar C13D мощностью 1100 лошадиных сил. Она заменит 1500-сильный газотурбинный AGT-1500, который устанавливают на серийные Abrams.

«Вероятный противник наконец-то осознал, что подгонять наливняки с солярой в подразделения будет гораздо дешевле, чем цистерны с авиационным керосином», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Заявленная масса M1E3 составляет 55 тонн. Эта машина почти на 12 тонн легче модификации M1A2 SEP v3. Новый «Абрамс» получит автомат заряжания, который позволит сократить экипаж до трех человек.

Ранее в январе издание 19FortyFive писало, что модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу

    В России появилась новая мошенническая схема с водительскими правами

    В России оценили осознание разработчиков «Абрамса»

    Россиянам раскрыли способ получить дешевую ипотеку

    ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

    Исполнитель хита «Черный бумер» бесплатно валил лес

    Мужчина заперся в комнате на год ради здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok