17:47, 29 января 2026Авто

В России появилась новая мошенническая схема с водительскими правами

Адвокат Радько предупредил россиян о мошенничестве с продажей водительских прав
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Появившиеся в социальных сетях и мессенджерах предложения о продаже водительских удостоверений являются мошенничеством, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Авторы подобных объявлений обещают оформить водительские права за несколько дней без обучения в автошколе и сдачи экзаменов.

Они просят прислать фотографию паспорта, образец подписи и внести предоплату. Злоумышленники гарантируют изготовление удостоверения и его внесение в базу ГИБДД. Стоимость подобной «услуги» составляет 65 тысяч рублей с учетом передачи документов и необходимых справок в соответствующие инстанции. Преступники получают предоплату, не выполняют никаких обязательств, после чего скрываются.

«Если услуга была бы реальная, она бы стоила не 65 тысяч рублей, а гораздо дороже, потому что те, кто вносит данные в базу ГАИ и выдают права, очень сильно рискуют», — подчеркнул юрист. Он напомнил, что за использование поддельного водительского удостоверения владельцу грозит уголовное преследование.

В соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за повторное совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. «Совершивший же это правонарушение в первый раз, будет направлен на принудительные работы. Наказание, конечно, не столь серьезное, но, тем не менее, уголовная судимость будет», — подытожил Радько.

Ранее стало известно о рекордных тратах россиян на подержанные машины.

