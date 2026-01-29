В российских вегетарианских котлетах нашли следы курицы

Роскачество: В вегетарианских котлетах «НЕМЯСО» и Awake Power нашли ДНК курицы

В российских вегетарианских котлетах обнаружили ДНК курицы. О найденных следах курятины сообщили в Роскачестве.

Ведомство проверило растительные котлеты 9 торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и маркировки. В продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power обнаружили признаки животного белка. Это возможно, если мясную и растительную продукцию изготавливали на одном оборудовании, пояснили эксперты.

Кроме того, у пяти производителей зафиксировали превышения по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. Нарушившими обязательные требования технических регламентов в части маркировки и микробиологических показателей назвали котлеты CreativePea, «НЕМЯСО», «Не Чикен», Awake Power и Vego. В одном из образцов количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза, в этих же котлетах обнаружили дрожжи, плесень и кишечную палочку.

«Поскольку нормативных требований для большинства растительных котлет нет, Роскачество использовало опережающий стандарт (СТО) для оценки всей выборки. Поэтому у многих товаров есть "несоответствия" стандарту Роскачества, хотя формально их нельзя назвать "нарушителями". Следует иметь в виду, что данная категория изначально позиционируется как товар ЗОЖ, а следовательно, применение более жестких требований оправдано», — пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Ранее Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).