Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 29 января 2026Экономика

В российских вегетарианских котлетах нашли следы курицы

Роскачество: В вегетарианских котлетах «НЕМЯСО» и Awake Power нашли ДНК курицы
Вячеслав Агапов

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

В российских вегетарианских котлетах обнаружили ДНК курицы. О найденных следах курятины сообщили в Роскачестве.

Ведомство проверило растительные котлеты 9 торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и маркировки. В продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power обнаружили признаки животного белка. Это возможно, если мясную и растительную продукцию изготавливали на одном оборудовании, пояснили эксперты.

Кроме того, у пяти производителей зафиксировали превышения по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. Нарушившими обязательные требования технических регламентов в части маркировки и микробиологических показателей назвали котлеты CreativePea, «НЕМЯСО», «Не Чикен», Awake Power и Vego. В одном из образцов количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза, в этих же котлетах обнаружили дрожжи, плесень и кишечную палочку.

«Поскольку нормативных требований для большинства растительных котлет нет, Роскачество использовало опережающий стандарт (СТО) для оценки всей выборки. Поэтому у многих товаров есть "несоответствия" стандарту Роскачества, хотя формально их нельзя назвать "нарушителями". Следует иметь в виду, что данная категория изначально позиционируется как товар ЗОЖ, а следовательно, применение более жестких требований оправдано», — пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Ранее Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Трое российских подростков надругались над молодой парой и ограбили их

    Банду школьников-нацистов задержали за серию нападений и теракт в российском регионе

    Появилась версия о причине массовых смертей в российском интернате для душевнобольных

    В интернате для душевнобольных в Кузбассе скрывали одну болезнь

    Женщина приняла опасную инфекцию за простуду и лишилась ноги

    Украинцам предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты

    «Роскосмос» рассказал об увеличении веса космонавтов в восемь раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok