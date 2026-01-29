Реклама

05:45, 29 января 2026Россия

В российском городе гигантские трещины на льду разделили рыбаков

Трещина на льдине с сахалинскими рыбаками расползлась на восемь метров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Гигантские трещины на льду разделили рыбаков на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В селе Стародубское на реке Найба образовалось как минимум два разлома — один из них достиг восемь метров. Оба находятся примерно в 600 метрах от рыбаков, однако большинство из них продолжают ловить.

Ранее под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Случай произошел в районе населенного пункта Пески Ленинградской области. На льдине было пять человек. Самостоятельно сойти на берег они не успели.

До этого в Новосибирской области откололась льдина с 13 рыбаками.

