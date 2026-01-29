В российском городе гигантские трещины на льду разделили рыбаков

Гигантские трещины на льду разделили рыбаков на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
В селе Стародубское на реке Найба образовалось как минимум два разлома — один из них достиг восемь метров. Оба находятся примерно в 600 метрах от рыбаков, однако большинство из них продолжают ловить.
Ранее под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Случай произошел в районе населенного пункта Пески Ленинградской области. На льдине было пять человек. Самостоятельно сойти на берег они не успели.
До этого в Новосибирской области откололась льдина с 13 рыбаками.