В США назвали три сценария развития украинского конфликта в 2026 году

WSJ описала три варианта развития украинского конфликта в 2026 году

В 2026 году возможны три варианта развития украинского конфликта. Перспективы боев описала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Один из них подразумевает поражение Киева из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военного превосходства Российской армии.

«Пятый год изнурительного конфликта на истощение, в то время как переговоры будут ходить по кругу», — приводит издание второй вариант развития событий. Третий вариант состоит в том, что Россия якобы «устанет». Однако бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что это не так, потому что у Москвы «есть лучшая альтернатива».

В декабре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о прекращении специальной военной операции (СВО) лишь в контексте достижения своих целей.

