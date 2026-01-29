Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:03, 29 января 2026Наука и техника

В США отрезвились «душераздирающим» видео со сбитого российской Р-37М украинского Су-25

TWZ: Видео от первого лица сбития украинского Су-25 российской Р-37М отрезвляет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Автор американского издания TWZ Томас Ньюдик прокомментировал «душераздирающее» видео от первого лица, на котором запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25 российской ракетой Р-37М.

«Эти кадры являются отрезвляющим напоминанием об огромных рисках, с которыми сталкиваются экипажи [боевых самолетов] в одном из самых опасных воздушных пространств в истории», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что видеозапись была сделана, вероятно, камерой GoPro, установленной под правое крыло Су-25.

«Первым признаком попадания в Су-25 являются вспышка и искры, а также, предположительно, частичный отрыв фонаря кабины. Затем видно, как теряется один из внешних топливных баков. Самолет начинает кувыркаться в небе, его фюзеляж явно разорван, о чем свидетельствует обнаженное основное шасси. Камера, установленная на крыле, продолжает записывать разрушение самолета, включая переднюю часть фюзеляжа и кабину, теперь отделенные от фюзеляжа, который полыхает. Крыло по спирали падает на землю, и кадры заканчиваются черным столбом дыма на ближнем плане», — пишет Ньюдик.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Он замечает, что прошло менее 20 секунд с момента первых признаков удара до того, как крыло упало на землю, что «свидетельствует о том, как быстро была предрешена судьба пилота». Ньюдик напоминает, что в одном из своих сообщений Минобороны России рассказывало о сбитии украинского Су-25 недалеко от населенного пункта Новотроицкое в Донецкой народной республике.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что 8 декабря 2025 года Вооруженные силы России уничтожили один из самых незаменимых украинских истребителей — Су-27.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok