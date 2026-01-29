Реклама

23:31, 29 января 2026

В Венгрии рассказали о призыве Украины ввести очередные антироссийские санкции

Сийярто: МИД Украины призывал ЕС вести санкции против российских энергокомпаний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто рассказал, что глава МИД Украины Андрей Сибига призывал Европейский союз (ЕС) ввести очередные антироссийские санкции. Трансляцию вел телеканал М1.

По словам Сийярто, речь идет о санкциях против российских энергокомпаний, что сделало бы невозможным закупку нефти и газа из России.

Министр отметил, что Сибига настаивал на введении подобных ограничений в новом санкционном пакете ЕС, который планируется принять к 24 февраля. В этом случае для Венгрии станет практически невозможно закупать дешевые энергоносители. Он добавил, что Будапешт выступает решительно против немедленного запрета на поставки нефти и газа из России.

26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с начала 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го.

