AFP: Во Франции супруги перестанут быть обязаны вступать в сексуальные отношения

Во Франции решили отказаться от «супружеского долга» в браке. Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому сожительствующие супруги перестанут быть обязаны вступать в сексуальные отношения, передает агентство AFP.

В настоящий момент в законодательстве страны нет прямого упоминания «супружеского долга», однако существует норма, согласно которой женатые люди должны «совместно вести семейную жизнь». В итоге некоторые судьи трактуют эту формулировку в том числе как обязанность делить постель.

В 2019 году апелляционный суд Версаля принял сторону мужчины, который требовал от жены развода, поскольку она отказывала ему в близости. Кассационный суд подтвердил это решение, и только в январе 2025 года ЕСПЧ вынес решение в пользу француженки. Тогда появилось понимание, что французское законодательство транслирует устаревшие взгляды на семейные отношения.

Если законопроект поддержат в Национальном собрании, его отдадут на рассмотрение в Сенат и смогут принять уже к лету.

