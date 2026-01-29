Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 29 января 2026Мир

Во Франции решили отказаться от «супружеского долга»

AFP: Во Франции супруги перестанут быть обязаны вступать в сексуальные отношения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Во Франции решили отказаться от «супружеского долга» в браке. Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому сожительствующие супруги перестанут быть обязаны вступать в сексуальные отношения, передает агентство AFP.

В настоящий момент в законодательстве страны нет прямого упоминания «супружеского долга», однако существует норма, согласно которой женатые люди должны «совместно вести семейную жизнь». В итоге некоторые судьи трактуют эту формулировку в том числе как обязанность делить постель.

В 2019 году апелляционный суд Версаля принял сторону мужчины, который требовал от жены развода, поскольку она отказывала ему в близости. Кассационный суд подтвердил это решение, и только в январе 2025 года ЕСПЧ вынес решение в пользу француженки. Тогда появилось понимание, что французское законодательство транслирует устаревшие взгляды на семейные отношения.

Если законопроект поддержат в Национальном собрании, его отдадут на рассмотрение в Сенат и смогут принять уже к лету.

Ранее в РПЦ назвали секс между супругами дорогой в рай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Поножовщина у мандариновых елок в Москве попала на видео

    Названы три варианта улучшить самую популярную позу в сексе

    ЕС провалил план по замене российских удобрений

    Во Франции решили отказаться от «супружеского долга»

    В Госдуме назвали причины ударов ВСУ по мирным жителям

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok