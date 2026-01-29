Возглавляемый Слуцким китайский клуб обвинили в мошенничестве и наказали

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Слуцкого лишили 10 очков

Клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого лишили 10 очков перед стартом сезона Китайской Суперлиги 2026 года. Об этом сообщает Global Times.

Клуб также оштрафован на один миллион юаней (около 143 тысяч долларов) в рамках антикоррупционного расследования. Наиболее строгое наказание наряду с «Шанхай Шэньхуа» получили «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — тоже минус 10 очков и такой же штраф. Всего пострадали 11-13 клубов Суперлиги, лишившихся от 3 до 10 очков за нарушения, связанные с договорными матчами и коррупцией.

Китайская футбольная ассоциация (CFA) пожизненно отстранила 73 человека от футбола, включая экс-президента CFA Чэнь Сюйюаня (приговорен к пожизненному в 2024 году) и бывшего тренера сборной Ли Те.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Китая и дважды стал вице-чемпионом страны.