Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 29 января 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры

Федоров: ВС РФ нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки разгорелся пожар. Также сообщается, что к Запорожью приближаются новые ударные дроны типа «Герань».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении Российской армии к Запорожью. По его словам, войска развивают наступление в направлении города, до его окраин осталось 12-14 километров.

До этого стало известно, что российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Трамп отчитал американского журналиста из-за замечания о Путине

    Названа самая популярная система ПВО

    Предсказана катастрофа после столкновения Луны с астероидом в 2032 году

    Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на концерты певицы

    «Температура 4000 градусов — боевые блоки покрыты плазмой». Что известно о мощности, скорости и других характеристиках «Орешника»?

    ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры

    ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok