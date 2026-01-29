Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 29 января 2026Силовые структуры

Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

В Москве осудили бизнес-партнера блогеров Чекалиных Вишняка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве осудили бизнес-партнера блогеров Чекалиных Вишняка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Роман Вишняк совместно с Артемом и Валерией Чекалиными в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года при реализации интернет курсов фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на счет нерезидента с представлением кредитной организации, контролирующей валютные операции, заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении перевода.

Вишняк полностью признал вину. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывший муж блогера Лерчек дал показания в суде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Раскрыты диагнозы умерших пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok