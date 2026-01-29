Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

В Москве осудили бизнес-партнера блогеров Чекалиных Вишняка

В Москве осудили бизнес-партнера блогеров Чекалиных Вишняка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Роман Вишняк совместно с Артемом и Валерией Чекалиными в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года при реализации интернет курсов фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на счет нерезидента с представлением кредитной организации, контролирующей валютные операции, заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении перевода.

Вишняк полностью признал вину. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

