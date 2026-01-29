Реклама

Запрыгнувший на Сибигу политик обратился с призывом к Зеленскому

Беттель призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве Украины в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал украинского лидера Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом политик рассказал перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза, трансляцию ведет APT.

«Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему — не надо ультиматумов. Это не в ваших интересах», — отметил дипломат.

Глава МИД Люксембурга добавил, что правила по вступлению в ЕС едины для всех и исключений в этом вопросе быть не может.

Беттель подчеркнул, что без помощи США и Евросоюза Киев проиграл бы в конфликте.

В августе 2025 года Ксавье Беттель при встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Одессе не смог сдержать эмоций и запрыгнул на него с распростертыми объятиями. Сибига обнял его в ответ.

